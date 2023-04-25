Технологии 25 апреля 2023, 16:00 Российские операционки высоко оценили в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Компьютерный эксперт Михайлов: в случае с софтом нам есть, чем заместить импорт

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Руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов в беседе с ИА НСН высоко оценил отечественные операционные системы для компьютеров и ноутбуков.

По его словам, сложности могут возникнуть лишь с софтом для мобильных устройств.

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«Нам есть чем заместить импорт. Практически все наши операционные системы построены на ядре Linux, а он встает практически на любое „железо“. Однако отмечу, что в России чувствуется нехватка мобильных ОС», — отметил Михайлов.

По сообщению издания «Коммерсант», Минцифры готовит законопроект, согласно которому ритейлеры будут обязаны устанавливать российскую операционную систему на все ноутбуки и компьютеры, которые поставляются в Россию.