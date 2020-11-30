Российские операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19

Сотовые операторы обнулили стоимость для звонков на единый номер по вопросам коронавируса. Речь идет о номере 122, который ввели, чтобы решить проблемы с дозвоном в медицинские учреждения.

Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе Tele2, МТС, Вымпелком (бренд «Билайн») и Мегафон. Там уточнили, что участники рынка вместе с Минцифрой максимально быстро обнулили стоимость для звонков на единый номер по вопросам коронавируса.

Единый бесплатный номер 122 ввели несколько дней назад, чтобы решить проблемы с дозвоном в медицинские организации. По нему может позвонить любой желающий и получить консультацию по коронавирусу.

В МТС отметили, что этот номер действует во всех регионах страны. Благодаря ему на этом этапе можно будет централизовать звонки в колл-центрах субъектов. В будущем нововведение позволит осуществить сразу несколько функций: вызвать бригаду скорой или врача на дом, удаленно оформить больничный, заказать доставку лекарств, а также — получить предварительную консультацию.

Сейчас к работе подключились в 27 субъектах России.