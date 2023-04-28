Технологии 28 апреля 2023, 12:41 Российские операторы связи ввели плату за раздачу интернета с гаджетов «Ведомости»: МТС ввело плату в 49 рублей за раздачу мобильного интернета РИА «Новости»

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Мобильный оператор МТС разослал абонентам сообщение о введении платы в 49 рублей за раздачу интернета со смартфона. До этого пользователи могли раздавать трафик бесплатно. Об этом со ссылкой на клиентов оператора и на представителя компании сообщила газета «Ведомости.

Плата за услугу начнет действовать с 4 мая. Ее распространят на тарифы с безлимитным интернетом.

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Дополнительный пакет интернета подключится автоматически и продолжит действовать при раздаче трафика до конца суток, сообщил один из собеседников издания со ссылкой на службу поддержки оператора. По подсчетам журналистов, при ежедневном пользовании такой услуги клиенту придется дополнительно заплатить 1500 рублей.

Представитель МТС подтвердил, что владельцы тарифов, в том числе архивных, у которых предусмотрен безлимитный интернет, получат новую опцию. Собеседник добавил, что это позволит выгодно раздавать трафик.

Плата за раздачу мобильного интернета с 20 апреля начали брать с новых абонентов «Билайн», сообщил представитель компании «Вымпелком».

Он пояснил, что новые правила действуют в последнем тарифе Up, а также в архивных версиях с безлимитным интернетом. Стоимость услуги составляет 99 рублей в месяц или три рубля в сутки. При этом трафик расходуется из пакета самого абонента. Пока такой услугой воспользовались менее 10% клиентов мобильного оператора.