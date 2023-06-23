Технологии 23 июня 2023, 09:42 Российские космонавты досрочно завершили многочасовой выход в открытый космос ТАСС: космонавты Прокопьев и Петелин досрочно завершили выход в открытый космос РИА «Новости»

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Российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев завершили внекорабельную работу в открытом космосе раньше запланированного срока на Международной космической станции. Об этом сообщил ТАСС.

В рамках задания Петелин и Прокопьев установили аппаратуру высокоскоростной передачи информации на модуль «Звезда». Кроме того, они демонтировали оборудование научных экспериментов с внешней поверхности МКС.

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Петелин и Прокопьев вышли в открытый космос в 17:24 по московскому времени в четверг. Всего они провели за пределами станции 6 часов 23 минуты, справившись с миссией быстрее, чем планировали изначально.

Для Дмитрия Петелина выход в открытый космос стал пятым в карьере, а Прокопьев покинул пределы МКС уже в седьмой раз. Во время работ космонавты удивились, насколько модуль «Звезда» запачкался и очистили иллюминаторы с помощью специального прибора.