Российские компании выпустили первые подгузники и прокладки из местной целлюлозы

Первые партии подгузников и прокладок из отечественной целлюлозы выпустили в России. Это произошло после того, как из-за санкций прекратились поставки импортного сырья. Об этом директор ассоциации «Аура-Тех» Иван Бирюков рассказал РБК.

Первые партии подгузников и прокладок из российской целлюлозы выпустили крупные производители этой продукции, в том числе компании «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго».

Директор «Аура-Тех», которая объединяет 32 компании, выпускающие товары для пожилых людей и инвалидов, сообщил, что прежде в Россию ежегодно завозилось около 150 тысяч тонн целлюлозы из США, Франции, Южной Кореи, Швеции, Финляндии и Бразилии.

Коммерческий директор «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева подтвердила, что после того, как в апреле ЕС ввел пакет санкций, российские компании лишились целлюлозы. Первая партия, которую «Драйлок текнолоджиз» выпустили на отечественном сырье, составила один миллион подгузников и прокладок. Гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин сообщил, что их компания выпустила два миллиона подгузников для взрослых.

Планируется, что товары поступят в продажу до конца июня, когда продукты получат сертификацию.