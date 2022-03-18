Российские команды остались в игре FIFA Online

Российские и белорусские футбольные команды остались в играх FIFA-22, FIFA Mobile и FIFA Online. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Компания EA SPORTS обещала удалить клубы этих стран, а также их сборные, но пока этого не произошло. Сейчас в последней версии игр доступны «Спартак», «ЦСКА» и «Локомотив». Также не изменились и составы команд.

Ранее FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.