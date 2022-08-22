Рынок информационных технологий в России испытывает трудности из-за ухода зарубежных партнеров. Однако со временем отечественные компании заполнят образовавшийся вакуум. Об этом заявил в интервью сайту «Глагол» по итогам форума «Армия–2022» генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов.

«Думаю, в течение ближайшего года наш рынок полностью изменится и вакуум, который образовался, будет полностью заполнен новыми российскими компаниями, которые мы вскоре услышим и узнаем», — сказал он.

Импортозамещение и диверсификацию ИТ-рынка обсуждали на мероприятиях деловой программы форума «Армия-2022». До сих пор многие компании вынужденно используют продукты из враждебных стран. По словам Юрия Белоусова, ситуация достаточно сложная, в том числе в технологической части. Тем не менее у российских компаний есть потенциал.

На форуме обсудили, как сделать эту сферу более автономной, прийти к уравновешенной системе, независящей от того, что происходит во внешней среде. Кроме того, на «Армии–2022» обсудили произошедшие DDos-атаки, методы борьбы с ними и возможность использовать для этого искусственный интеллект.