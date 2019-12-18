Российские истребители Су-57 прошли испытания в Сирии

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал, что испытания продолжаются.

«Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — заявил Герасимов.

Также военачальник сообщил, что авиасоединения и российские воинские части за год получили 139 современных летательных аппаратов, написало ИА «Русская планета».

Недавно китайское издание Sina восхищенно отозвалось о боеспособности и технических характеристиках российского истребителя пятого поколения СУ-57. В издании отметили, что российский истребитель превосходит по многим показателям аналогичные боевые машины стран НАТО и США.