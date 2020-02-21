Российские истребители научат садиться на автопилоте

Инженеры корпорации «МиГ» получили патент на систему беспилотной посадки. В будущем плохая погода будет летчикам нипочем: истребители МиГ-35 и МиГ-29М/М2 «научат» садиться самостоятельно.

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки МиГ. Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники», — приводит сайт Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) слова гендиректора МиГ Ильи Тарасенко.

Цифровая система сделает полет при плохой погоде более безопасным. Автопилот сам выберет нужную траекторию посадки гораздо быстрее, чем это может сделать человек.

Новая разработка корпорации МиГ — это несколько инновационных блоков, приводов и систем. На истребители установят и современный навигационно-измерительный комплекс. Все плюсы системы подтвердили во время летных испытаний. Пилоты высоко оценили то, что умеет эта система.