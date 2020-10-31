Российские инженеры разработали концепцию космической ракеты для полетов к Луне и Марсу

Инженеры ракетного центр имени академика В. П. Макеева представили концепцию сверхтяжелой космической ракеты «Лидер». Она сможет летать к Луне и Марсу.

«Разработана концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса на базе ракеты „Лидер“ — для облета Луны, для реализации лунной программы и для миссий к Марсу», — сообщается в документа ракетного центра. Выдержки приводит ТАСС.

«Лидер» будет обладать грузоподъемностью 53 тонны на низкую опорную орбиту. Высота ракеты составит 91 метр, вес — 1 143 тонны. Она будет включать в себя пилотируемый корабль «Орел», межорбитальный буксир, разгонный блок, два блока первой ступени и один — второй ступени. Это базовая комплектация ракеты. Для лунной и марсианской миссий будет увеличена грузоподъемность. Полотируемые блоки для этих полетов не предназначены.

Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева создал комплексы «Станция-2», «Синева», «Лайнер» и разработал перспективную межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

Ранее эксперт рассказал, где в Солнечной системе нужно искать следы жизни. Нужно исследовать атмосферу Венеры и спутники планет-гигантов.