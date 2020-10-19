Российские инженеры приступили к разработке эскиза многоразовой ракеты

Эскизный проект российской многоразовой ракеты будет готов до конца 2020 года. К его разработке уже приступили ученые Самарского ракетно-космического центра «Прогресс».

Контракт на создание эскиза первой в России многоразовой ракеты подписали в начале октября 2020 года. Об этом рассказал РИА «Новости» генеральный директор «Прогресса» Дмитрий Баранов. Сумма контракта составляет 407 миллионов рублей. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин еще летом обещал, что будет создана ракета-носитель с многоразовой первой ступенью, которая сможет совершать большее количество пусков, чем Falcon 9 от компании SpaceX.

Ракета будет работать на сжиженном природном газе «Амур-СПГ». Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании. Один пуск будет стоить от 22 до 35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации. Всего с космодрома Восточный планируется проводить 15 пусков ракеты «Союз-СПГ» в год, учитывая также межполетное обслуживание первой ступени.

Ранее стало известно, что экипаж МКС отремонтировал систему подачи кислорода на станции. Поломку смогли обнаружить при помощи пакетика чая — его относило к месту утечки потоком воздуха.