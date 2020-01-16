Российские инженеры нашли способ заглушить любой шпионский спутник

Специалисты Роскосмоса нашли способ с помощью наземных радиостанций скрыть конфиденциальную деятельность от оперативного наблюдения иностранных спутников.

«В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», — цитирует РИА «Новости» материалы сотрудников компании «Российские космический системы».

Чтобы обеспечить помехи спутникам-шпионам, в России нужно создать множество наземных радиоэлектронных станций. Они смогут подавлять сигналы при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на ретрансляторы, которые сбрасывают данные обратно на Землю. Для гарантированного блокирования предлагают использовать несколько станций сразу.

По словам разработчиков, их способ можно использовать только в тех случаях, когда шпионские спутники находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран, а значит не могут сбрасывать данные напрямую и используют ретрансляторы.

Чтобы их проект можно было реализовать, специалисты Роскосмоса предложили составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить места под станции заглушки, уточнить порядок их работы и помехи, которые будут использоваться.