Российские HR-специалисты могут остаться без работы из-за «Робота-Рекрутера»

По данным информагентства, «Робот-Рекрутер» не только подбирает резюме соискателей по заданным параметрам, но также и поддерживает обратную связь. Например, он благодарит кандидатов за интерес, проявленный к вакансии, отправляет сообщение с приглашением на собеседование и предупреждает о закрытии вакансии. Андроид начал работать летом прошлого года и трудится в рамках инновационного проекта «ММК-Индустрия 4.0».

Старший менеджер управления кадров ПАО «ММК» Сергей Козлов заверил, что робот отвечает самым современным требованиям.

«Внедрение в HR процессы ПАО „ММК“ новой автоматизированной системы позволило расширить географию поиска молодых специалистов», — обозначил Козлов.

Уточняется, что страницу вакансий корпоративного портала ПАО «ММК» с начала мая посетили более девять тысяч пользователей. Отклики и резюме оставили свыше двух тысяч соискателей.