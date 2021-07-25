Российские хирурги начали оперировать в «умных» очках

Российские хирурги стали использовать в работе «умны» очки. Устройство оснащено камерой, экраном и голосовым управлением. Такие очки позволяют врачам консультироваться с коллегами в время операций.

Испытания технологии виртуального присутствия Smart Glass проводили в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна, сообщила газета «Известия». Тесты прошли успешно, поэтому «умные» очки решили продолжить применять в работе хирургов.

По словам главы центра новых хирургических технологий Ильи Колышева, устройство используют прямо во время операций для консультаций с ведущими специалистами. Срочные обсуждения необходимы, когда, например, операция начинает расходиться с запланированными действиями.

Директор Клиники факультетской хирургии имени Бурденко Сеченовского университета Роман Комаров отметил, что ситуации, требующие консультаций возникают нечасто, но иногда случаются.

«Технология виртуального присутствия может быть полезной и более удобной, чем звонок по телефону или сеанс видео-конференц-связи, которые вынуждают поставить операцию на паузу», — сказал он.

Как уточнил Колышев, за год он и его коллеги использовали «умные» очки более чем в 20 операциях.