Технологии 23 ноября 2022, 12:03 Российские хакеры раскрыли персональные данные курсантов и преподавателей Академии СБУ Хакеры RaHDit опубликовали данные более 400 преподавателей и курсантов Академии СБУ Академия СБУ

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Хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») выложили на антифашистском ресурсе «Немезида» списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины. Сервер учебного заведения до этого взломала группа «Zаря», написало РИА «Новости».

Кибервзломщики слили личную информацию в общей сложности более 400 человек, которые в будущем должны пополнить ряды украинских спецслужб. Опубликованы данные и тех, кто их обучает.

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Хакеры показали телефоны, адреса регистрации, страницы в соцсетях, автомобильные номера и другие сведения о курсантах и преподавателях академии. Также появились и названия образовательных программ, списки учебных групп, успеваемость учащихся.

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Ранее «Русские хакеры» опубликовали данные о полутора тысячах действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины (СБУ), в частности тех, кто в то время работал под прикрытием в разных странах. В сентябре хакер RaHDit заявил, что украинские специалисты проводили информационно-психологические операции на территории России.