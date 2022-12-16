Технологии 16 декабря 2022, 02:28 Российские хакеры взломали сайт ФБР Хакеры российской группировки Killnet взломали сайт и перехватили пароли сотрудников ФБР freepik

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Российские хакеры из объединения Killnet взломали сайт Федерального бюро расследований США. Об этом они заявили в Telegram-канале, приложив видео входа в систему ФБР.

Взломщики рассказали, что в перехваченном трафике сотрудников ФБР есть все пароли — от интернет-магазинов до медицинских карт приема, а также Google и Apple аккаунтов.

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По словам хакеров, полученные пароли подходят также при входе в сеть Пентагона.

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«В Twitter начинается волна новостей о взломе. Но самое прекрасное, что людям нравится эта новость», — сказали хакеры.

Ранее Killnet атаковали сайт Белого дома. Они парализовали его работу на 30 минут.

В конце ноября другая российская хакерская группировка XakNet взломала сайт Министерства финансов Украины. Хакеры рассказали, что все полученные материалы направили для исследования, но вскоре планируют выложить их в публичный доступ. По их словам, три другие украинские организации также находятся под их контролем.