16 декабря 2022, 02:28
Российские хакеры взломали сайт ФБР
Хакеры российской группировки Killnet взломали сайт и перехватили пароли сотрудников ФБР
Российские хакеры из объединения Killnet взломали сайт Федерального бюро расследований США. Об этом они заявили в Telegram-канале, приложив видео входа в систему ФБР.
Взломщики рассказали, что в перехваченном трафике сотрудников ФБР есть все пароли — от интернет-магазинов до медицинских карт приема, а также Google и Apple аккаунтов.
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По словам хакеров, полученные пароли подходят также при входе в сеть Пентагона.
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«В Twitter начинается волна новостей о взломе. Но самое прекрасное, что людям нравится эта новость», — сказали хакеры.
Ранее Killnet атаковали сайт Белого дома. Они парализовали его работу на 30 минут.
В конце ноября другая российская хакерская группировка XakNet взломала сайт Министерства финансов Украины. Хакеры рассказали, что все полученные материалы направили для исследования, но вскоре планируют выложить их в публичный доступ. По их словам, три другие украинские организации также находятся под их контролем.
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