Технологии 23 января 2023, 20:25 Российские хакеры обрушили ресурсы чешских сайтов, занимавшихся антироссийской пропагандой Группировка российских хакеров из NoName057(16) напала на чешские сайты Avast Software freepik

Читать 360tv в

Российские хакеры не стали терпеть атаки со стороны чешской IT-компании Avast Software. Группировка NoName057(16) отразила виртуальный удар айтишников из недружественной страны. Об этом хакерская группировка сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее иностранные специалисты не раз заявляли о неэффективности российской группировки. В ответ хакеры NoName057(16) обрушили несколько сайтов Чешской Республики. Поводом для кибератаки также послужило то, что недружественная России страна на своем военном полигоне обучает украинских военных.

Реклама

«Скажем честно, на той стороне сидят спецы, против которых сложно работать. Так или иначе, мы пришли и сейчас аваст погружен в работу по исправлению собственных косяков и нашего возможного присутствия в их сети», — сообщили российские хакеры.

Реклама

Ранее разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал, во сколько обходится иностранным заказчикам напасть на российские сайты. При этом эксперт подчеркнул, что виновников найти не так сложно.