Российские эксперты объяснили, почему ракеты Илона Маска такие дешевые

У американской компании SpaceX Илона Маска дешевые многоразовые ракеты потому, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает НАСА или Министерство обороны страны. Эту причину назвали российские эксперты из компании «Главкосмос пусковые услуги».

Об этом они написали в своем Fасеbооk.

Для внутреннего рынка ракета Falcon-9 стоит для НАСА и ВВС США по-разному, хотя цены близки. При этом матчасть стоит существенно дороже, чем SpaceX ее продает на международном рынке в рамках коммерческих пусковых услуг «Главкосмос пусковые услуги».

Эксперты подчеркнули, что суммарно НАСА профинансировало SpaceX более чем на семь миллиардов долларов в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов и астронавтов на МКС. Таким образом, технология многоразовости с экономической точки зрения в текущих условиях оправдывает себя только «в случае наличия „якорного“ заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке». На примере SpaceX речь идет о НАСА и ВВС США — они готовы отдать за Falcon-9 полную или максимальную стоимость. Часть этих денег потом будет использована "в рамках коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке».

В исследовании приводится пример, который произошел в 2016–2017 годах. НАСА оплатило доставку груза к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Первая ступень вернулась на Землю — ее потом повторно использовали для выведения космического аппарата SES-10 в качестве коммерческой услуги.

Не считая компанию Илона Маска, основные коммерческие услуги по запуску в космос оказывают ILS, «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги», Arianespace и ULA. Однако только в SpaceX в ракетах используются многоразовые ступени.