Российские эксперты объяснили, почему ракеты Илона Маска такие дешевые
Об этом они написали в своем Fасеbооk.
Для внутреннего рынка ракета Falcon-9 стоит для НАСА и ВВС США по-разному, хотя цены близки. При этом матчасть стоит существенно дороже, чем SpaceX ее продает на международном рынке в рамках коммерческих пусковых услуг«Главкосмос пусковые услуги».
Эксперты подчеркнули, что суммарно НАСА профинансировало SpaceX более чем на семь миллиардов долларов в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов и астронавтов на МКС. Таким образом, технология многоразовости с экономической точки зрения в текущих условиях оправдывает себя только «в случае наличия „якорного“ заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке». На примере SpaceX речь идет о НАСА и ВВС США — они готовы отдать за Falcon-9 полную или максимальную стоимость. Часть этих денег потом будет использована "в рамках коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке».
В исследовании приводится пример, который произошел в 2016–2017 годах. НАСА оплатило доставку груза к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Первая ступень вернулась на Землю — ее потом повторно использовали для выведения космического аппарата SES-10 в качестве коммерческой услуги.
Не считая компанию Илона Маска, основные коммерческие услуги по запуску в космос оказывают ILS, «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги», Arianespace и ULA. Однако только в SpaceX в ракетах используются многоразовые ступени.