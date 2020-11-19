Российские члены экипажа МКС в 2021 году установят рекорд по выходам в открытый космос

Пока рекорд принадлежит 2013 году. Тогда космонавты вышли в открытый космос шесть раз. Всего с 2001 по 2020 год было совершено 55 выходов из Международной космической станции.

Из предварительно программы следует, что космонавты выйдут один раз в марте, два — в июне, два — в июле–августе, один — в сентябре и еще один — в декабре. В следующем году удастся совершить так много выходов благодаря включению в состав МКС двух новых модулей — «Наука» и «Причал». Их запуски намечены на апрель.

Уже в декабре 2021 года Роскосмос планирует на корабле «Союз» отправить первую группу туристов на МКС. Они проведут на станции 12 суток. Полет назначен на 8 декабря. Он также внесен в программу, разработанную ракетно-космической корпорацией «Энергия». Управлять полетом будет российский командир-космонавт.