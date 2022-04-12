Российские блогеры лишились до 80% своего дохода за месяц

Российские блогеры за последний месяц потеряли до 80% своего дохода. Такую оценку дали опрошенные газетой «Известия» аналитики.

В первую очередь, это относится к тем блогерам, которые публиковали свой контент в Instagram*, Facebook**, YouTube, Twitch, TikTok, а также в других популярных платформах.

По словам экспертов, на другие площадки за блогерами ушла только их самая лояльная часть аудитории — как правило, не больше 10% подписчиков.

Несмотря на то, что инфлюэнсеры завоюют себе новых поклонников, доходы, вероятно, до прежней планки дойдут не скоро. Как отметили специалисты, большинство компаний как раз сокращают расходы на продвижение, а это именно то, что составляло большую часть заработка блогеров.

После блокировки и признания экстремистскими Instagram* и Facebook** пользователи разделились на две группы. Одни перешли на другие платформы — так, приток зафиксировали в Telegram и во «ВКонтакте». Другие стали активно пользоваться VPN и обходить блокировки. Также стали появляться аналоги заблокированных соцсетей, среди которых «Россграм», Now, «Грустнограм» и TenChat.

* Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.