Российские банки стали внедрять оплату смартфоном в СБП

Крупные российские банки стали внедрять в систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок смартфоном. Также работают привычные Apple Pay или Google Pay.

В ближайшие полгода новый функционал планируют начать использовать 12 банков, среди которых ВТБ, Росбанк, МТС-банк, Почта Банк и другие. Кредитные организации подключатся к приложению «СБПэй», уточнила газета «Известия». Программа позволит клиентам банков оплачивать покупки смартфоном в одно касание.

«Сегодня клиенты торговых точек привыкли быстро рассчитываться за товары и услуги с помощью различных Pay-сервисов. В приложении „СБПэй“ будет реализован метод платежа, который для пользователя будет так же прост и удобен», — отметили в Национальной системе платежных карт.

Там пояснили, что для оплаты нужно будет просто приложить смартфон с приложением к терминалу. При этом директор по инновациям Почта Банка Анастасия Масленникова предупредила, что массовое внедрение нового функционала может быть не таким быстрым. Продавец должен будет поддерживать технологию оплаты с помощью NFC.