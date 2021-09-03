«Ъ»: Российские банки отразили «самую мощную в мире атаку»

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что на прошлой неделе кредитная организация отразила «самую мощную в мире атаку на финансовый сектор», сообщил «Коммерсант».

«Такие атаки были сделаны и на другие финансовые структуры России. Некоторые из них <…> имели какую-то потерю в своей работоспособности», — приводит издание слова Кузнецова.

По его словам, проведена атака была с территории зарубежных государств, в том числе через несколько тысяч взломанных веб-камер.

Пик атаки, как уточнили источники «Коммерсанта», пришелся на период с 13 по 16 августа, когда ее мощность превышала 50 Гбит/с.

По интенсивности и продолжительности эта атака превысила атаки 2019–2020 годов. Она затронула деятельность дюжины крупнейших банков. Атака, как отмечается, проводилась с использованием «интернета вещей».