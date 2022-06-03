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    03 июня 2022, 10:43

    Российские айтишники справятся с импортозамещением — Минпромторг

    Минпромторг РФ: российские производители ПО справятся с импортозамещением

    Екатерина Виславская

    Производители программного обеспечения для критической инфраструктуры справятся с импортозамещением, заявил ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

    Российские айтишники справятся с импортозамещением — Минпромторг

    На фоне объявленных ограничений госкомпании пересматривают свою политику в отношении закупок, сказал он в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022) в Нижнем Новгороде. Запрет на закупку иностранного ПО и оборудования для объектов критической инфраструктуры вступил в силу в марте, а полный отказ произойдет с 2025 года.

    «Ограничения, которые ввели иностранные вендоры, дали как дополнительную положительную динамику в развитии отечественного ПО, так и дополнительные стимулы для организаций к замене иностранных решений», — сказал он.

    Василий Шпак уверен, что разработчики справятся с запросом на отечественный продукт.