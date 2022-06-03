Производители программного обеспечения для критической инфраструктуры справятся с импортозамещением, заявил ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

На фоне объявленных ограничений госкомпании пересматривают свою политику в отношении закупок, сказал он в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022) в Нижнем Новгороде. Запрет на закупку иностранного ПО и оборудования для объектов критической инфраструктуры вступил в силу в марте, а полный отказ произойдет с 2025 года.

«Ограничения, которые ввели иностранные вендоры, дали как дополнительную положительную динамику в развитии отечественного ПО, так и дополнительные стимулы для организаций к замене иностранных решений», — сказал он.

Василий Шпак уверен, что разработчики справятся с запросом на отечественный продукт.