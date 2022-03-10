Российская соцсеть ЯRUS успешно отбила хакерские атаки со всего мира

Новая российская соцсеть ЯRUS попала в топ скачиваний на фоне блокировки Facebook и приостановки работы TikTok в РФ. В приложении ЯRUS можно общаться с друзьями, бесплатно слушать модную музыку, смотреть новые фильмы, узнавать новости. Количество пользователей уже превысило два миллиона.

Как сообщили представители соцсети, конкуренты организовали на нее семь тысяч хакерских атак «с территории, как выяснилось, США, Японии, Кореи, Украины». Однако компания выстояла и готова к преодолению даже более серьезных нагрузок.

ЯRUS создала группа молодых людей. Пользователей начали привлекать на эту платформу с 1 января 2022 года. По данным представителей соцсети, Google Market поначалу блокировал приложение, но сейчас оно работает в полном объеме.

«Сотни наших блогеров уже перебрались сюда, уводя за собою сотни тысяч своих подписчиков. Судя по всему, значительная часть аудитории западных сервисов уже к майским праздникам выберет ЯRUS. По крайней мере, все русские люди», — отметили в компании.