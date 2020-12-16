Российская роторно-управляемая система бурения успешно прошла испытания

На Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» успешно прошли испытания российской роторно-управляемой системы бурения РУС-ГМ-195, которую разработало российское научно-производственное предприятие «БУРИНТЕХ».

Как сообщает oilcapital.ru, новую отечественную разработку можно применять при строительстве всех типов скважин. Она позволяет бурить скважины, имеющие сложную конструкцию с большими горизонтальными и наклонно-направленными участками. При тиражировании технологии значительно снижается стоимость оборудования и улучшается экономика процесса строительства скважин.

Во время роторного бурения, в отличие от традиционного, происходит вращение не только долота, но и всей бурильной колонны. РУС позволяет при вращении колонны быстро изменять траекторию бурения. Таким образом достигается максимальная точность проводки скважины и эффективность. Заключительные испытания системы показали ее надежность. Применяя ее, специалисты пробурили участок скважины длиной почти два километра. Серийное производств РУС планируют начать в будущем году.