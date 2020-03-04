Российская разработка защитит ПО госструктур от злоумышленников

Российские разработчики выпустили технологию Svace (Security Vulnerabilities and Critical Errors — «уязвимости безопасности и критические ошибки»), которая не даст злоумышленникам взломать программный код госструктур и частных компаний.

Особенность технологии — в ее быстром анализе проверяемой системы, сообщила газета «Известия». Она позволяет вовремя выявить имеющиеся в уязвимости системы и подсказывает, как устранить проблему.

«В основном речь идет о дополнительной проверке опасных операций, которые могут привести к утечке информации, нарушению или прекращению работы ПО. Злоумышленник ищет именно такие места. Важно, что Svace не только указывает на ошибку, но и предлагает путь ее исправления, что значительно экономит силы и время разработчика», — отметил член-корреспондент Академии криптографии России Петр Девянин.

Эту программу уже заказали несколько российских и иностранных компаний.