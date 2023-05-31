Технологии 31 мая 2023, 11:41 Российская компания Yadro вдохновилась «Черным квадратом» Малевича при создании планшета Российская IT-компания Yadro вышла на рынок планшетов с устройством Kvadra_T Пресс-служба компании Yadro

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Российская IT-компания Yadro представила первый планшет Kvadra_T. Его создатели вдохновились «Черным квадратом» Казимира Малевича, сообщили в пресс-службе организации.

Новый продукт можно использовать как в личных, так и в профессиональных целях. Девайсы будут выпускать на инновационном производственном комплексе полного цикла Yadro Fab Dubna.

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«Работая над планшетом Kvadra_T, мы ставили амбициозную цель — выпустить продукт международного уровня, эстетически приятный и удобный в использовании, с актуальными техническими характеристиками», — рассказал гендиректор «Yadro клиентские системы» Дмитрий Черкасов.

Планшет работает на собственной операционной системе Kvadra OS, которая совместима со множеством устройств и программ. Создатели ОС переработали все компоненты Android Open Source Project. Кроме того, в новую операционную систему интегрировали отечественный магазин приложений RuStore.

Пресс-служба компании Yadro

Kvadra_T будет доступен в трех цветах: «аргентум», «графит» и «серенити». Новинку уже можно купить по предзаказу за 39 990 рублей. В будущем владельцы планшетов смогут дополнительно приобрести аксессуары, например, клавиатуру, чехол и стилус, в том числе активный.

Для покупателей из корпоративного и государственного секторов Yadro выпустит расширенную версию девайса на операционной системе «Аврора». Принимать заказы на эту модель начнут до конца лета 2023 года.

«Планшет с ОС „Аврора“, в свою очередь, будет эффективно выполнять задачи заказчиков, заинтересованных в решении с необходимым функционалом и отсутствием риска возникновения угроз», — отметил Черкасов.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что России нужно создать полмиллиона устройств за шесть месяцев на случай внешнего отключения страны от смартфонов. Специалист назвал защищенность самым главным в отечественной ОС «Аврора».