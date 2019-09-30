  • Российская компания разработает экономичный космический грузовик

    30 сентября 2019, 09:18

    Юлия Булыгина

    Российская компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать дешевый транспортный корабль для доставки грузов на МКС. Перспективный грузовик будет многоразовым.
    Российская компания разработает экономичный космический грузовик

    «Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций Роскосмос, Росатом и Ростех», — рассказали РИА «Новости» в МТКС.

    Перспективный корабль назвали «Арго». Он будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, а также одноразового двигательного аппарата. Корабль сможет доставлять до двух тонн груза на МКС и возвращать со станции до одной тонны. Один корабль сможет совершать 20 пролетов туда и обратно.

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    Как узнало агентство, сборочно-производственный комплекс могут построить на одной из площадок в Подмосковье, Воронеже или в Казахстане. Стоимость цикла использования корабля составит около 11,5 миллиона долларов.

    «Арго» сравнивают с кораблем «Прогресс М», который способен перевозить 2,6 тонны грузов. Он обходится РКК «Энергия» в 29,5 миллиона долларов. При этом он не умеет возвращать грузы и полностью сгорает в атмосфере при сходе с орбиты. Других транспортных кораблей в России нет.

    Разработкой «Арго» занимается Николай Брюханов, который был генеральным конструктором корабля «Федерация». Летные испытания нового корабля запланированы на 2023 год. Регулярные пуски к МКС назначены на 2026 год.