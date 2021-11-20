Российская киберкоманда отправится в Берлин на первый чемпионат мира по игре VALORANT

В декабре текущего года в Берлине пройдет первый в истории чемпионат мира по игре VALORANT. Представлять Россию будет команда киберспортсменов Gambit Esports, пятеро из которых — одни из лучших в своем деле на международном уровне.

«Мы единственная команда от СНГ, которая представляла на мировой арене. Я думаю, это наша особенность, мы планируем одержать победу в мировом чемпионате тоже», — говорит капитан команды Игорь Власов.

На чемпионате в Берлине соберутся 16 лучших команд из разных стран. Участвовать в мероприятии не только престижно, но и непросто. Сейчас российские киберспортсмены тренируются по 12 часов в день, в неделю у них есть только один выходной. Игорь Власов поделился подробностями такой подготовки.

«Мы сейчас на буткемпе, здесь мы живем, спим. Там ванная комната, здесь у нас выход в основной холл, сверху у нас комната для тренировок», — провел капитан мини-экскурсию по базе.

Истории участников команды Gambit Esports необычные. Например, Тимофей Хромов до этого 10 лет профессионально занимался плаванием. Талант к компьютерным играм в нем раскрыл временный простой в спорте из-за пандемии.

«Был мастером спорта, и это одна из причин. Спорт помогает по сей день, есть дисциплина, выносливость как таковая», — рассказал Тимофей.

19-летний Аяз Ахметшин не только увлечен игрой, он уже успел стать популярным стримером. Он ведет собственный YouTube-канал и копит средства на свою мечту — планирует купить квартиру. Сейчас он учится на юридическом факультете и собирается в дальнейшем работать в этой сфере.