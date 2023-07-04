Технологии 04 июля 2023, 18:44 Российская армия нашла способ отражать западные умные бомбы в зоне СВО Business Insider: российские военные заглушили западные умные авиабомбы на Украине РИА «Новости»

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Используемые российской армией средства радиоэлектронной борьбы оказались способны заглушать умные авиабомбы JDAM, которые страны НАТО поставили ВСУ. Об этом со ссылкой на исследование британского Королевского института оборонных исследований сообщило издание The Business Insider.

Умные бомбы представляют собой боеприпас со стабилизаторами и системой наведения GPS. При атаке военные сбрасывают снаряд и могут навести его на точную цель, не заводя самолет в поле действия систем противовоздушной обороны.

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Но техника, которую использовали российские войска в зоне проведения специальной военной операции, оказалась способна заглушить сигналы GPS со спутников. Автор исследования Томас Уиттингтон отметил, что российская мобильная система РЭБ работает в том же диапазоне волн, что и сигналы американских спутников, поэтому своим сигналом она вполне может внести помехи и превратить умную бомбу в обычный неуправляемый снаряд.

«Помехи не приводят к тому, что JDAM перестают работать, но это ставит под угрозу их точность», — пояснил эксперт. Он не исключил, что сам сигнал российской системы может оказаться намного мощнее и бомба просто теряет управление.

Специалист добавил, что способов обойти такое ограничение практически нет. Если зашифровать сигнал, получаемый снарядами от спутников, то российская система все равно его заглушит, а при вмешательстве других космических аппаратов российская армия может подключить свои средства радиоэлектронной борьбы.

Российские средства РЭБ также стоят на охране российских городов, которые в последнее время стали попадать под атаки беспилотников. Во вторник, 4 июля, стало известно о принудительной посадке двух беспилотников в Новой Москве и одного дрона в Калужской области при помощи этих систем. При срабатывании летательные аппараты теряют управление и падают на землю.