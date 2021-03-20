Россиянин Карацев завоевал первый титул ATP в карьере

Россиянин Аслан Карацев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ). Встреча продлилась час 17 минут.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего Карацева. Россиянин сделал три подачи навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 62% мячей с первой подачи, написала «Газета.ru».

Карацев впервые завоевал титул ATP в одиночном разряде. Его имя располагается на 42-м месте в мировом рейтинге. Для россиянина это был второй турнир после Открытого чемпионата Австралии — 2021, на котором он добрался до полуфинала. Тогда он получил известность, поскольку резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга.

Харрис в свои 24 года занимает 81-е место в рейтинге ATP. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2021).

Призовой фонд турнира в Дубае — Dubai Duty Free Tennis Championships — достигает 1,8 миллиона долларов. За победу Карацев получит 500 рейтинговых очков и 149,490 доллара призовых.