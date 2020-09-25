Россияне заметят помехи на телеэкранах в октябре из-за Солнца
Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигналпресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети
В пресс-службе отметили, что большинство пользователей цифрового телевидения даже не заметят неполадок в качестве изображения. Однако в ряде случаев возможны проблемы — периодическое кратковременное «замерзание» картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Помехи обычно длятся от пары секунд до 20 минут.
По словам специалистов, перебои будут длиться до 22 октября. В пресс-службе объяснили, что интерференция возникает в тот момент, когда Солнце оказывается четко позади спутников связи. Солнце является мощным источником радиоволн, которые испускает в сторону Земли. В результате они «засвечивают» сигналы, которые испускает спутник.
Ранее россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях. Они должны накрыть Землю 26 и 27 сентября.