Россияне заметят помехи на телеэкранах в октябре из-за Солнца

В ближайший месяц россияне могут столкнуться с помехами на телеэкранах. Виной тому солнечное излучение, которое способно перебивать телевизионный сигнал.

Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети

В пресс-службе отметили, что большинство пользователей цифрового телевидения даже не заметят неполадок в качестве изображения. Однако в ряде случаев возможны проблемы — периодическое кратковременное «замерзание» картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Помехи обычно длятся от пары секунд до 20 минут.

По словам специалистов, перебои будут длиться до 22 октября. В пресс-службе объяснили, что интерференция возникает в тот момент, когда Солнце оказывается четко позади спутников связи. Солнце является мощным источником радиоволн, которые испускает в сторону Земли. В результате они «засвечивают» сигналы, которые испускает спутник.

Ранее россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях. Они должны накрыть Землю 26 и 27 сентября.