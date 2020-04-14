Россияне захотели чувствовать боль даже в виртуальном мире

Привычку страдать теперь можно перенести в виртуальную реальность. Ученые из Томского государственного университета придумали, как заставить человека чувствовать боль в придуманном мире.

Ощущения, которые дает виртуальная реальность, станут более полными, сообщили в пресс-службе российского вуза. Например, люди смогут ощутить щекотку, укус комара или другое воздействие.

Использовать новшество планируют в том числе в видеоиграх. В его основу легла электростимуляция, благодаря которой получают обратную связь в виртуальной реальности.

«Воздействие идет на определенную область кожи, при этом нужны индивидуальные настройки», — уточнил автор проекта Андрей Косторной.

Сейчас ученые дорабатывают прибор. Они рассчитывают, что после этого он будет создавать ощущение взаимодействия игрока с различными предметами и персонажами.

В марте специалисты ВШЭ разработали проект стратегии развития отрасли информационных технологий в России до 2036 года. Заказ на это поступил от Минкомсвязи. Действующий документ действителен до 2020 года.