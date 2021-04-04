Россияне стали больше материться в соцсетях после запрета на нецензурную ругань

Россияне матерились в последние два месяца больше обычного — как раз после вступивших в силу поправок, направленных против распространения мата в интернете. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные «Медиалогии».

Пользователи «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok сделали 20,2 миллиона публикаций с использованием нецензурной лексики за два месяца — с 1 февраля по 31 марта 2021 года. За аналогичный период 2020-го они оставили на 10% меньше матных публикаций — 18,3 миллиона.

При подсчетах учитывался русскоязычный сегмент вышеперечисленных социальных сетей.

«Медиалогия» взяла 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке. Количество их упоминаний в постах и комментариях пользователей соцсетей подсчитывали с использованием собственных алгоритмов.

В феврале–марте 2021 года русскоязычные интернет-пользователи обсуждали в основном аномально холодную погоду в России, севший на мель в Суэцком канале сухогруз Ever Given и рост цен на продукты питания. А в эти же месяцы 2020-го внимание пользователей соцсетей привлекли поправки в Конституцию РФ, допинг-скандал на чемпионате мира по биатлону, падение рубля и цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+, а также выявление первых случаев заражения коронавирусом в стране.

Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они вступили в силу 1 февраля 2021 года. Согласно ним, соцсети обязаны в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, в том числе и с нецензурной лексикой. Сама новость о запрете мата в интернете повлияла на рост числа публикаций с нецензурной бранью, отметила «Медиалогия».