Россияне стали активнее менять сотовых операторов

В августе произошел бум переходов россиян к другим сотовым операторам со своим номером. За прошлый месяц от своей сотовой компании ушла почти треть всех пользователей — учитываются заявки только за 2020 год.

Как сообщает газета «Известия», в последний месяц лета своих операторов покинули 327,4 тысячи абонентов. При том, что общее количество поданных заявок за год — около одного миллиона.

Эксперты считают, что причина массовой «миграции» обусловлена несколькими факторами: выход россиян из самоизоляции, а также выгодные предложения от виртуальных банковских операторов. Кроме того влияют и общеэкономические процессы — некоторым россиянам приходится оптимизировать свои ежемесячные траты, в том числе сокращать расходы на мобильную связь.

По словам аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, многие компании в попытке удержать клиента зачастую предлагают более выгодные варианты обслуживания.

«Поэтому информированные абоненты, спекулируя переходом к другому оператору с более комфортными ценами, получают скидки на действующие тарифы у своей компании», — пояснил он.

Ранее стало известно, что «большая четверка» начала отказываться от безлимитных тарифов. Эксперты считают, что тенденция связана с падением их доходов при возросшем во время пандемии коронавируса потреблении услуг.