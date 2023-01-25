Технологии 25 января 2023, 12:01 Россияне сообщили о сбое в работе сервисов компании Apple Сервисы Apple перестали открываться у российских пользователей в среду piqsels

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Владельцы iPhone и других гаджетов Apple в среду столкнулись с проблемами. У многих пользователей перестал открываться магазин приложений AppStore. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, появились сбои и в работе Steam, Roblox, Playstation Network. Между тем у тех, у кого подключен VPN, все сервисы доступны.

Ранее ФАС оштрафовала компанию Apple на 1,1 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Антимонопольщики сообщили, что Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS оставить лишь их платежный инструмент в своих приложениях.

Между тем жительнице Ижевска не повезло. Она пожаловалась в правоохранительные органы на компанию Apple из-за невозможности оплачивать покупки бесконтактным способом, но проиграла суд. Ей объяснили, что это не зависит от работы программного обеспечения смартфона.

В свою очередь, Apple анонсировала выпуск новых компьютеров на базе фирменных ARM-процессоров — MacBook Pro и Mac mini.