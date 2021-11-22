Россияне смогут пользоваться интернетом, полученным из космоса

Программа «Сфера» в скором времени обеспечит жителям России интернет из космического пространства. Новые технологии предположительно начнут работать уже с 2024 года. Об этом ТАСС заявил гендиректор компании Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса», — сказал он.

Рогозин объяснил, что компания уже получила средства на создание научно-технического задела, а в 2022 году на этот проект выделят еще семь миллиардов, которые пойдут на разработку летательных аппаратов «Скиф» и «Марафон». Один из них будет запущен уже в 2022 году, а второй — в следующем.

Другая часть денег будет реализована для покупки ракет-носителей спутников под названием «Экспресс-РВ», которые планируют вывести в 2024 году. Рогозин подчеркнул, что финансирование обеспечивает Минцифры, а сами аппараты предстоит создать сотрудникам Роскосмоса.

Впервые о программе «Сфера» стало известно после выступления президента России Владимира Путина на прямой линии в 2018 году. Тогда он заявил, что в космос отправятся более 600 российских спутников связи.