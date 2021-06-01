Россияне смогут оформлять eSIM по биометрии

Россияне смогут оформить eSIM из дома, при этом используя слепки лица и голоса. Об этом сообщили в компании ПАО «Ростелеком», которая выступает оператором единой биометрической системы.

В России с 1 июня начал действовать закон, разрешающий заключить договор об оказании услуг связи удаленно при помощи Единой биометрической системы (ЕБС).

С начала лета возможность оформить еSIМ таким образом будет предоставлять Tele2. Также в этом заинтересованы «Сбер Мобайл» и «ВТБ Мобайл». Пользователи МТС уже сейчас могут оформить eSIM на сайте мобильного оператора. Нужно подтвердить свою личность через «Госуслуги».

Механизм поможет бороться с распространением серых SIM-карт. Ими, в частности, пользуются мошенники. Как рассказали газете «Известия» эксперты, таких карт сейчас около 10 миллионов.

Биометрические данные снимают все основные риски, потому что они уникальны для каждого человека. На сегодняшний момент их невозможно синтезировать. Такое мнение высказал руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.

В оформлении eSIM через ЕБС есть свои риски, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Может произойти утечка данных абонентов или дипфейки (подделки биометрических данных).

Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин отметил, что для мошеннически действий с оформлением электронной SIM-карты у преступников должен быть доступ к биометрии или электронной подписи клиента. Пока таких случаев практически не было.

По оценке генерального директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасии Усковой, электронные SIM-карты со временем станут популярными.