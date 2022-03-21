Россияне пожаловались на сбой в работе сервисов Apple в России

В России перестали работать сервисы Apple. Сбои в том числе начались у Music и iCloud. О проблеме сообщил сайт Downdetector, который отслеживает доступность интернет-ресурсов.

Приложение Apple Music не смогли запустить 54% пользователей. Еще у 39% возникли проблемы с проигрыванием аудиозаписей, а 7% не сумели авторизоваться. Судя по живой карте сбоев, с нестабильностью работы сервиса столкнулись жители крупных российских городов.

Источник фото: Downdetector

Подключиться к облачному хранилищу iCloud не получилось у 44%. Получить информацию о DNS-сервере не смогли 36%, доступ к файлам закрыт для 21% пользователей.

Приложение Аррle Store перестало работать у 61% россиян. Авторизация не проходит у 30%, а у 9% возникли сложности с работой веб-версии сервиса.

Downdetector также зафиксировал сбои у YouTube, PayPal и Google Maps. Проблемы начались у крупнейших в США сотовых операторов — AT&T, Verizon и T-Mobile, и сервиса облачных данных Amazon Web Services.