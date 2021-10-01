Россияне пожаловались на сбой в работе Instagram, Facebook, WhatsApp и Slack

В работе соцсетей Instagram и Facebook в России произошли сбои. Помимо этого, сложности у пользователей возникают при попытке воспользоваться мессенджерами WhatsApp и Slack.

Информация о проблеме появилась в Теlеgrаm-каналe HERAKS, отслеживающем сбои в работе приложений на территории России.

Изначально сообщалось о сбое в WhatsApp.

«WhatsApp в России хандрит. Через VPN нормально работает», — написал автор канала.

Но вскоре он уточнил, что ситуация гораздо масштабнее.

«Instagram, WhatsApp и Facebook — проблемы нарастают. И, повторюсь, это на территории России», — добавил он.

При этом, по данным сервиса Downdetector, проблем с работой WhatsApp сегодня зафиксировано не было, но в 08:45 начали поступать жалобы на сложности со Slack, также по отчетам есть трудности с работой Facebook и Instagram.