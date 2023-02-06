Технологии 06 февраля 2023, 18:21 Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса» Кратковременный сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» freepik

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Россияне отметили сбой в работе сразу нескольких сервисов «Яндекса». На сайте downradar за последние полчаса появился целый ряд жалоб пользователей.

Люди сообщили, что плохо работают «Яндекс.ТВ» и карты, «упала мобильная почта», не включается музыка, «даже поисковик не открывается». Кто-то предположил, что сбой произошел во всех сервисах «Яндекса». Правда, были и те, кто в комментариях заметил, что у них все снова заработало или корректно работало изначально.

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В пресс-службе «Яндекса» РБК подтвердили, что некоторые пользователи испытали временные трудности с доступом к сервисам компании. Сбой удалось устранить, и их работу восстановили. Все сервисы действуют в штатном режиме. Причину неполадок в компании не назвали.

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Впрочем, некоторые пользователи Сети сообщили, что у них сохранились проблемы с доступом к «Яндекс.Музыке» и «Кинопоиску».