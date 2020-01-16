Россияне потратили на мобильные приложения 1 млрд долларов в 2019 году

В прошлом году россияне потратили на мобильные приложения 1,06 миллиарда долларов. Сумма стала рекордной и превысила показатели 2018-го на 40%.

Больше всего расходов пришлось на игру «Великий султан» от китайской студии Mechanist Internet Technologies, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитической компании App Annie.

Много тратили пользователи и на социальную сеть «ВКонтакте», а также на музыкальное приложение Boom и онлайн-кинотеатр ivi.

Самым скачиваемым приложением остался мессенджер WhatsApp, который отнял у россиян в ушедшем году больше всего времени.

Россияне часто загружают на смартфоны приложение «Налоги ФЛ». Оно стало вторым в категории «Финансы». На пятом месте в категории «Ретейл» оказалось приложение «Почты России».

У китайского сервиса коротких видео TikTok самый большой рост по времени, которое в приложении провели российские пользователи. Показатели увеличились на 80%.

На 237% выросла, если верить показателю частоты использования, популярность приложений, созданных для заказа еды.

Эксперты пришли к выводам, что отношение россиян к платному доступу к контенту и информации стало более серьезным.

Всего на мировом рынке на покупке, подписки и дополнительный контент пользователи потратили 120 миллиардов долларов. Темпы роста оказались вдвое меньше российских показателей — 20% против 40%.