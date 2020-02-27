Россияне получат бесплатный доступ не только к государственным сайтам

В список интернет-ресурсов, которые будут бесплатными для россиян, попадут не только государственные сайты. Их полный перечень появится в течение месяца.

Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

«Где-то в течение месяца он (список бесплатных сайтов — прим. ред.) появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он точно не будет ограничен госсайтами», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил реализовать проект «Доступный интернет». Первым шагом в его воплощении станет бесплатный доступ для россиян к порталу госуслуг, а также к сайтам федеральных и региональных органов власти. Нововведение начнет действовать по всей стране уже с 1 марта — плата за трафик при переходе на указанные ресурсы будет полностью отменена.

Предполагается, что следующим шагом станет отмена платы за использование «социально значимых» отечественных сервисов в Сети.