Россияне получат бесплатный доступ к «ВКонтакте» и «Госуслугам»

«Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» вошли в перечень социально значимых ресурсов (СЗР). Россияне смогут получить к ним бесплатный доступ, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«В первый перечень СЗР были включены „Госуслуги“ и „ВКонтакте“. Почему „Госуслуги“ — понятно. Что касается „ВКонтакте“, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и „одно окно“ для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тысяч пабликов органов власти и госучреждений», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметили в пресс-службе «ВКонтакте», на сегодняшний день очень сильно выросла роль социальных сетей в реальной жизни. Из-за этого поддержка в виде бесплатного доступа в Сеть для соцсетей — это важный шаг для развития всего интернета и цифровизации.

При этом важность такого решения для масштабных сетей определяется уровнем их популярности на российской территории, отметили «Известия». Для самых крупных площадок аудитория может составить десятки миллионов пользователей. Речь идет о «ВКонтакте» с 70 миллионами пользователей и «Одноклассниках» с 40 миллионами. В пресс-службе отдельно добавили, что предоставить бесплатный доступ к обеим соцсетям было бы правильно и последовательно.

Такая инициатива позволила бы дать большую выгоду для пользователей. Доступ даже при нулевом балансе позволил бы закрыть базовую потребность россиян в том, чтобы в режиме реального времени оставаться на связи. Отдельно важно это в чрезвычайных ситуациях, отметили в пресс-службе.