Россияне назвали сферы, в которых готовы положиться на ИИ

Новые технологии, в том числе и роботы, стремительно входят в нашу жизнь. Россияне рассказали, в каких сферах они готовы доверить работу искусственному интеллекту. Результатами опроса поделился сайт kp.ru.

Большинство — 70% опрошенных — заявили, что хотели бы видеть роботов в сфере услуг и в качестве доставщиков еды. 48% отправили бы искусственный интеллект работать в техподдержке. Консультироваться с роботами по вопросам финансов и банковских счетов готовы 46% опрошенных, а по наличию товаров — 41%. Также 19% хотели бы записываться к врачу с помощью роботов.

Те, кто выступили против общения с роботами, заявили, что боятся непонимания с их стороны. Однако треть из них готовы изменить свою позицию, если машины станут еще умнее и научатся быстрее понимать поставленные перед ними задачи.

При этом большинство опрошенных — 79% — уже общаются с голосовыми помощниками и решают с помощью них задачи. Самыми популярными голосовыми помощниками назвали Siri, «Алису» и «Марусю».