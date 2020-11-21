Россияне начали продавать фотосессии с коробками от PlayStation 5

Объявления о платных фотосессиях с PlayStation 5 опубликовали на Avito. Атрибуты на выбор: либо с самой консолью, либо с пустой коробкой от нее.

Авторы объявления предлагают сделать фотографии или снять видео.

Дешевле всего сделать снимки в Тольятти. Там владелец готов сам привезти PlayStation 5 и сфотографировать заказчика за 1190 рублей. В Москве 40-минутную фотосессию предлагают за 2500 рублей, а в Хабаровске, Ростове-на-Дону и Сочи — за пять тысяч.

Некоторые авторы объявлений разрешают открыть коробку, все достать и заснять. В некоторых постах говорится, что снимать технику придется самим, но с этой услугой могут и помочь.

Продажи PlayStation 5 стартовали по всему миру 19 ноября. Первые игроки перечислили главные минусы японской приставки. Среди них маленький объем памяти, непрактичный дизайн и отсутствие аналога функции Quick Resume. Положительных отзывов об игровой приставке в соцсетях почти нет, писало агентство Ura.ru. Геймеры подметили, что получить PS4 было гораздо проще.