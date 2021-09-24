Россияне начали перепродавать iPhone 13 с большой наценкой через несколько часов после старта продаж

Уже через несколько часов после того, как компания Apple открыла продажу новой модели iPhone 13, в интернете стали появляться объявления о перепродаже смартфонов со значительной наценкой. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе сервиса «Объявления» социальной сети «ВКонтакте».

Продажи долгожданного для многих поклонников Apple iPhone 13 стартовали 24 сентября. В новой модели увеличенная батарея и улучшенный дисплей. По данным компании Apple, стоимость смартфонов в России начинается от 79,99 тысячи рублей.

По итогам первых часов предзаказов в России зафиксировали повышенный интерес к смартфонам. Некоторые россияне стали скупать iPhone 13 и выкладывать объявления о перепродаже с наценкой.

«Почти все телефоны продаются с наценкой в среднем 11-12%, но она отличается в зависимости от объема памяти и размера iPhone 13», — сообщили в пресс-службе сервиса объявлений.

Выход новой модели iPhone ежегодно становится событием для многочисленных поклонников Apple. В Москве у магазина на Тверской сразу же скопились огромные очереди. Эксперты говорят, что практического смысла покупать новый смартфон каждый год нет — продукты Apple качественные и могут прослужить долго. Но многие покупатели не размышляют о сроках службы iPhone, а просто гонятся за престижем.