Россияне купили смартфонов на 495 млрд рублей

Россияне в 2019 году купили более 30 миллионов смартфонов. 17% из них приобретены в интернете. Годом ранее граждане меньше доверяли покупкам в Сети и приобрели только 14% гаджетов от общего числа.

Как пишет газета «Известия», в денежном эквиваленте покупатели телефонов в 2019 году потратили 495 миллионов рублей. 20% из них — в интернете (в денежном эквиваленте).

Аналитики уверены, что причиной перехода покупателя в интернет стала разница в цене — в Сети иногда можно найти такую же модель несколько дешевле, чем в магазине. Также эксперты считают, что покупатели все меньше нуждаются в советах и рекомендациях продавцов, поэтому проще купить телефон онлайн и получить его в этот же или на следующий день, не выходя из дома.

Офлайн-покупки, по-прежнему, популярны из-за инерции потребителей и настороженности в отношении дорогих покупок в интернете, заявили эксперты.

Роскачество выяснило, что каждый пятый россиянин делает покупки в интернет-магазине хотя бы раз в полгода. Это 29 миллионов человек. Ведомство начало проверять онлайн-торговцев и попутно составлять правила для покупателей.