Россияне «атаковали» Цукерберга в Instagram

Аккаунт соучредителя и председателя американской компании Meta Platforms Марка Цукерберга в социальной сети Instagram подверглась массовому нашествию российских пользователей. Под свежим постом Цукерберга стало появляться множество комментариев в поддержку России.

В своей новой публикации Марк поздравил супругу Присциллу с днем рождения. При этом под постом стали появляться эмодзи с изображением российского флага.

Также там опубликованы стихи о России. Пользователи призвали Цукерберга оставить страну и ее граждан в покое и желают всем мира. Ряд подобных комментариев собрал сотни и даже тысячи лайков.

Ранее агентство Reuters опубликовало данные о том, что американская компания Meta, которой принадлежат социальные мети Facebook, Instagram, а также мессенджер WhatsApp, намеревается разрешить публикации в ряде стран «постов ненависти» в отношении россиян и российский солдат в контексте спецоперации по демилитаризации Украины. Также в соцсетях временно разрешат публиковать сообщения. призывающие к смерти президентов России и США Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Позднее пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун признал, что в свете событий на Украине в социальных сетях Facebook и Instagram был снят запрет на призывы к насилию против российских военных. При этом Стоун подчеркнул, что против гражданского населения страны никаких подобных высказываний одобрено не было.

В результате Генеральная прокуратура РФ обратилась к Роскомнадзору с требованием ограничить доступ к Instagram в России. Доступ к Facebook ранее уже был заблокирован для пользователей из РФ.