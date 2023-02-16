Технологии 16 февраля 2023, 08:26 Россиянам стала доступна функция подтверждения личности на Госуслугах Сервис подтверждения личности заработал на Госуслугах в экспериментальном режиме Pxhere

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Новый сервис для подтверждения личности в бытовых условиях стал доступен в мобильном приложении «Госуслуги». Информация об этом появилась в Telegram-канале Минцифры.

Сервис назвали «Подтвержденное фото». Его можно использовать, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, а нужного документа с собой нет. Такие ситуации бывают, например, при входе в офис или в магазине, пояснили в пресс-службе.

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Чтобы загрузить подтвержденное фото, понадобятся загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. В мобильном приложении нужно зайти в раздел «документы», там нажать на баннер «добавить фото», после следует указать серию и номер загранпаспорта. Следующий шаг: сканирование фото. Это можно сделать, приложив смартфон к пластиковой странице загранпаспорта.

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Пользоваться новой функцией можно и без доступа в интернет, отметили в ведомстве. В дальнейшем пользователь сможет загружать селфи вместо фото из паспорта.

Сейчас сервис работает в экспериментальном режиме.